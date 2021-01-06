Мнение: О каминг-ауте с коронавирусом

06.01.2021, 23:52, Разное

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Ну, вот и пришёл мой черёд саморазоблачаться…

Чувствую, сделать это лучше сейчас, пока различные эффекты и сюрпризы не накрыли с головой. А их, как известно, может быть великое множество.

Вообще, #коронавирус – зараза весьма непредсказуемая. И уберечься от неё сложно, особенно в таком густонаселённом городе, как #Москва. Можно постоянно ходить в маске, носить перчатки, шарахаться от людей – и всё равно…

Уже многие из моих знакомых – людей аккуратных, осторожных и осмотрительных – переболели. Хотя и береглись, как могли. Слава Богу, никто не умер, хотя полежать в больницах довелось многим. А некоторых – пронесло. Неделька-другая лёгкого ОРВИ с потерей обоняния, и finita la commedia, очередной ПЦР-тест показывает долгожданный отрицательный результат. А затем и контрольный – такой же.

В общем, CoVID-19 – это лотерея с неизвестными правилами и непредсказуемым финалом. Так что я решил рискнуть и… сыграл в другую игру.

Сходил и привился «Спутником V». В обычной московской городской поликлинике. Даже не по месту регистрации.

Собственно, провернуть этот эксперимент оказалось несложно. То ли новогоднее благодушие сказалось, то ли всеобщий пофигизм развился. Но ни справок с места работы, ни подтверждений принадлежности к журналистскому цеху никто спрашивать не стал. Даже местом работы не поинтересовались при записи. По телефону, где записывают на вакцинацию, достаточно было назвать ФИО и номер полиса. Его, кстати, в поликлинике тоже не спросили.

Около прививочного кабинета народу было довольно много. 90% очереди – пенсионеры обоего пола всех возрастов, от бодрых 60 до ветхих 80+ (на глаз). Видимо, собянинское обещание разблокировать транспортные карты в случае прививки подействовало на всех, как афродизиак. И люди захотели рискнуть.

Заполнение анкеты вакцинируемого и беседа с врачом – простая формальность. Укол в плечо – ничем не отличался от гриппа. Разе что потом просили всех посидеть полчаса в коридоре. Я ушёл минут через 10 от греха подальше. Никто даже и не спросил, куда…

В общем, теперь на руках голубое свидетельство с датой повторной вакцинации. И пока что другая лотерея: как минимум у каждого четвёртого уже после первой прививки наблюдаются разные эффекты и реакции – кратковременный подъём температуры (иногда и до 40°С), преходящие мышечные и суставные боли, разбухание лимфоузлов и проч. Вторая, как говорят бывалые, может обернуться ещё хуже.

Но ведь это же всё равно лучше, чем орлянка со смертью?