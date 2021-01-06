 

Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а “загнали” к Путину

06.01.2021, 23:50, Разное
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Интервью у президента Белоруссии взяла журналистка Наиля Аскер-заде. Программы выйдет в эфир в ближайшее воскресенье. В анонсе Александр Лукашенко учит ее играть в хоккей.

Журналистка поинтересовалась, играет ли белорусский лидер в одной политической команде с российским коллегой. Тот ответил утвердительно. “Нас загнали намертво в одну команду”, – заметил Лукашенко.

Сенатор Алексей Пушков возмутился репликой белорусского президента. По всей видимости, Александр Лукашенко видел себя в одной команде с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и госсекретарем США Майком Помпео, отметил член Совета Федерации.

“Но – загнали. Против его воли, собственно. Добровольно – не загоняют”, – прокомментировал сенатор.

По его мнению, реплика Лукашенко – не оговорка. Это отражение подлинных мыслей, написал сенатор в своем телеграм-канале

Напомним, что в разгар политического кризиса в Белоруссии Россия выделила соседней республике кредит в 1,5 миллиарда долларов. Александр Лукашенко пообещал создать рабочую группу для разработки программы реформы.

Западные страны не признают переизбрание белорусского лидера на шестой срок. Евросоюз ввел против Лукашенко и чиновников из его окружения персональные санкции.



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