 

Политик Корнеенко об оттягивании референдума в Белоруссии: Лукашенко опасается любого голосования

06.01.2021, 23:50, Разное
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Политик Виктор Корнеенко убежден, что Александр Лукашенко рассматривал вариант изменить белорусскую конституцию решением Всебелорусского собрания. Эксперт считает, что Батька отступил от этой идеи, так как получил негативную реакцию российских партнеров.

Текущая ситуация такова, что Лукашенко даже и подумать не может о референдуме, заявил специалист. Батька заводит вопросы о реформах и серьезных изменениях в политическом строе страны только ради того, чтобы тянуть время. Лукашенко бьется за каждую минуту, проведенную у власти. По этой причине Александр Григорьевич намерен выдумать еще массу “актуальных вопросов”, чтобы тратить на них время, подчеркнул Корнеенко.

Кроме того, политик объяснил, почему Лукашенко ни при каких обстоятельствах не решится на референдум. Дело в том, что рейтинг Батьки сейчас настолько низок, что вряд ли даже лояльные к власти люди будут заботиться поводу того, чтобы сфальсифицировать результаты.

Корнеенко пришел к выводу, что последний диктатор Европы опасается проведения любого голосования. В обозримом будущем от Лукашенко граждане могут ждать лишь очередные россказни о высоких зарплатах, народном единстве и процветании хозяйства в стране.



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