Эксперт советует не пользоваться беспроводными наушниками больше трех часов в день

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06.01.2021, 23:38, Новости дня
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Вокруг беспроводных наушников образуется электромагнитное низкочастотное поле, поэтому длительное их использование вредит организму. Так считает Антон Куканов из «Роскачества».

По его словам, негативное воздействие беспроводной связи на здоровье людей не доказано. Однако также нет подтверждения того, что эти технологии абсолютно безвредны.

Также Куканов напомнил, что мощность излучения от беспроводных гарнитур в несколько раз меньше, чем от обычных мобильных телефонов. Однако некоторые держат их в ушах целыми днями, чего никогда не бывает со смартфонами. Поэтому эксперт советует на всякий случай не злоупотреблять использованием таких гаджетов. Лучше ограничить время, например, тремя часами в день, говорит Куканов.



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