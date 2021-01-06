В Apple недовольны продажами смартфонов iPhone 12 mini

06.01.2021, 23:38, Новости дня

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Как сообщают источники из компании Apple, не так давно запущенный на рынок смартфон iPhone 12 mini оказался настоящим разочарованием маркетологов компании. Они рассчитывали на более активные продажи данной модели гаджета.

Подобные модели выпускали и ранее, и всегда спрос на них был достаточно высоким, говорят специалисты по продажам. Только на этот раз «яблочная» компания переживает настоящий провал.

Не исключено, что причиной всему является завышенная цена гаджетов, относящихся к двенадцатой линейке смартфонов. К тому же, одиннадцатая линейка все еще не потеряла популярности среди пользователей, а там стоимость смартфонов гораздо ниже. На долю mini, напомним, приходилось только 6% продаж за последние два-три месяца.