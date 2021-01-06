 

Берлин назвал условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС

06.01.2021, 23:24, Новости дня
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Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер. 

При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. 



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