Берлин назвал условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС

06.01.2021, 23:24, Новости дня

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Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер.

При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.