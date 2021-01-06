В здании Капитолия в Вашингтоне открыли стрельбу

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06.01.2021, 23:24, Новости дня
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Женщина пострадала и находится в критическом состоянии в результате стрельбы в здании Капитолия в Вашингтоне, сообщают СМИ.

PBS сообщила, что «считает заслуживающей доверия» информацию от источника, согласно которой «кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия». Уточняется, что «это не был офицер в форме», поэтому канал предположил, что «это был протестующий». CNN заявляет, что ранение получила женщина, передает РИА «Новости»и ТАСС.

Как передает Национальное общественное радио США, полиция Капитолия с оружием в руках требует от ворвавшихся в Конгресс протестующих покинуть здание. Полиция достала оружие после того, как демонстранты попытались ворваться в забаррикадированный зал Палаты представителей и разбили стекла в дверях.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп вновь призвал избегать насилия: «Я прошу всех в Капитолии оставаться мирными. Нет насилию! Мы – партия закона и порядка, уважайте закон и наших великих женщин и мужчин правоохранителей».

Американские правоохранительные органы на фоне протестов проверяют информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне, «реагируя на сообщения» о том, что в нескольких районах американской столицы могут быть заложены СВУ.

Напомним, Конгресс США прервал утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.



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