Сторонники Трампа ворвались в Конгресс, где оглашают результаты президентских выборов

06.01.2021, 23:06, Новости дня

Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия, где началась процедура официального объявления Конгрессом кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Произошло это после того, как Трамп на акции перед Белым домом призвал своих сторонников идти маршем к Капитолию в знак протеста против утверждения победы Байдена.

Сторонники Трампа ворвались в здание и окружили зал заседаний, написал в Twitter сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд.

Protesters have charged the Capitol and have surrounded the Senate chamber. They have asked us to stay inside.

— Sen. James Lankford (@SenatorLankford) January 6, 2021

По информации СNBC, вице-президента Майка Пенса, который председательствовал на общем заседании обеих палат Конгресса США, вывели из Капитолия “из-за угрозы безопасности”.

Видео, в котором участники акции протеста ворвались в Капитолий, опубликовал в Twitter очевидец событий журналист Мэтт Ласло.

They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr

— Matt Laslo (@MattLaslo) January 6, 2021

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называлась “Марш за спасение Америки”, президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.