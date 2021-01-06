Эксперт Дзермант раскрыл детали политической реформы в Белоруссии

06.01.2021, 22:58, Разное

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В экспертном сообществе популярно мнение, что Лукашенко намерен поменять Конституцию Белоруссии и прописать в ней роль ВНС. По словам Дзерманта, вносить правки в основной закон страны на предстоящем собрании не будут.

На съезде рассмотрят проект обновленной Конституции, которую будут принимать на референдуме, уточнил политолог. Также возможен вариант голосования в парламенте, считает эксперт. По его словам, итоговые параметры ВНС будут ясны, когда Лукашенко публично выступит с предложениями по политической реформе.

Оппозиционные эксперты неоднократно заявляли, что президент может оставить должность и перейти на пост главы ВНС с расширенными полномочиями. Отказываться от власти для Лукашенко сродни самоубийству, соглашается Дзермант.

Но делать прогнозы о будущем белорусского лидера эксперт не спешит. Лукашенко может оставить президентский пост и возглавить ВНС, если в процессе реформы собрание получит большие полномочия, полагает аналитик.

“Но пока есть несколько устоявшихся центров власти – институт президента, парламент, правительство, – и пока мы не видим, где здесь вписывается собрание, и что будет означать руководство им”, – цитирует Дзерманта портал “Украина.ру”.

Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Каждое воскресенье оппозиция проводит масштабные акции протеста. Александр Лукашенко анонсировал политическую реформу. Она призвана перераспределить полномочия между ветвями власти.