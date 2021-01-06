 

Сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия

06.01.2021, 22:32, Новости дня
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В Вашингтоне сторонники президента США Дональда Трампа пытаются попасть в здание Капитолия, им уже удалось прорваться через полицейское оцепление, сообщают СМИ.

Демонстранты вошли в одно из зданий комплекса Конгресса. Полиция применяет слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона протестующих. Ряд офисов, входящих в комплекс, эвакуирован. Конгрессмен Ричи Торрес сообщил, что его с сотрудниками «попросили покинуть здание Cannon», которое входит в комплекс. Несколько человек пострадали в результате столкновений, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

В среду в Конгрессе стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах. Вице-президент США Майк Пенс, которого Трамп просил вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в Конгрессе, отказал президенту.



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