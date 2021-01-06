 

Сторонники Трампа ворвались в Конгресс США

06.01.2021, 22:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Протестующим удалось прорваться в здание Конгресса США, где проходило утверждение итогов президентских выборов, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Он сообщил, что «протестующие находятся в здании». Лэнкфорд заявил: «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри». Палата представителей и Сенат уходят на перерыв, передает РИА «Новости» и ТАСС.

PBS News сообщает, что демонстранты ведут себя мирно, проходят через центральный зал Конгресса со статуями по огороженному канатами проходу – этим же путем до них шли и сами члены Конгресса. Охранники не вмешиваются. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / В Boeing оценили востребованность российского самолета МС-21

28.08 / НАБУ обжалует закрытие производства по “Роттердам плюс”

24.07 / Эрдоган объявил о круглосуточной доступности Айя-Софии для молитв

04.09 / Мнения: Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

25.09 / Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

26.12 / Учёные Европы ведут «охоту на запахи» для уникального онлайн-архива

23.09 / Эксперт: Социальная поддержка российских семей важна для решения стратегических задач государства

30.06 / В Раде указали на перспективы Зеленского стать последним президентом Украины

19.11 / Для получения ряда госуслуг отменили необходимость справки о составе семьи – Федоров

16.09 / В октябре футбольная сборная Украины сыграет с чемпионами мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска