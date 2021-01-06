Мнение: Чей Винни-Пух лучше, кормёжка медведя и бигмакоёмкость зарплат

06.01.2021, 22:24, Разное

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1. Наши мультфильмы всё же очень хороши, идёт ли речь о старых записях или о современных машах со смешариками. Это одно из тех наших культурных достижений, которые мы можем и должны использовать в качестве мягкой силы. Вот, например, что западные зрители пишут про советского Винни-Пуха в сравнении с диснеевским:

https://zen.yandex.ru/media/thisiskino/inostrancy-sravnili-sovetskogo-vinnipuha-i-disneevskogo-perevel-k-kakim-vyvodam-oni-prishli-5fcab3ee702d845a133d5343

Edgar Cochran: “Русский Винни-Пух! О Боже мой! Это чертовски мило! Почему эта анимация считается просто культовой, а не одной из лучших на все времена? Я с огромным уважением отношусь почти ко всей классике Disney, но их Пух мне никогда не нравился. Мне жаль, что я не вырос на советском Винни-Пухе: он невероятно оригинален, и мне нравится, как он поет свои выдуманные рифмы. Это шедевр минимализма и построения персонажей.”

ekz0: “Винни-Пуху действительно не стоило пытаться покраситься в черный цвет, в современном мире это довольно оскорбительно.”

Sarah_Jesn: “Это действительно гениальная работа. Одна из тех редких анимаций, которые дети полюбят и запомнят, но взрослые могут оценить ее даже больше, поскольку в персонажах мы видим частички себя. Вы не просто влюбляетесь в каждую серию, вы влюбляетесь индивидуально в Винни, Пятачка, Иа и Сову.”

Anna Stephenson: “Мне нравится момент, когда Винни-Пух заставляет Пятачка пойти за ружьем, а потом, пока Винни – тучка, Пятачок стреляет ему в задницу.”

STinG: “«Пятачок, у тебя дома есть ружье?» Правильно, товарищ Пятачок. Воспользуйтесь своим правом на вторую поправку. Если какая-нибудь пчела наложит на вас свое жало, вы отправите эту пчелу на кладбище.”

Loureviews: “Забудьте о желтом медведе с забавным голосом и вместо этого познакомьтесь с рычащим медведем, который любит петь, воздушные шары и пчел. Голоса, музыка, анимация и верность оригинальной истории А.А. Милна – все это делает этот короткометражный фильм превосходным.”

Xplodera: “«Пятачок, у тебя дома есть ружье?» – это вполне могла быть величайшая цитата в истории кино. Я всегда любил Винни-Пуха, но, честно говоря, эта русская адаптация, наверное, лучшее, что я видел. Голос Пуха в одно мгновение растопил мое сердце, а диалоги между Пятачком и Пухом просто заставили меня смеяться.” <…>

Cameron Gidari: “Мне стыдно признаться в том, что я ожидал увидеть. Но вопреки этим ожиданиям я получил кучу положительных эмоций и впечатлений. А также напоминание о том, что я не должен настолько ориентироваться на Америку в своих ожиданиях. Больше всего меня поразил юмор. Есть несколько отличных приколов, из-за которых я несколько раз громко рассмеялся.” <…>

Steen: “К черту Дисней – так должны выглядеть все фильмы про Винни Пуха!”

2. На 9gag обсуждают видео, на котором наш человек играет с небольшим медведем и кормит его рук:



https://9gag.com/gag/abVXby9



За вычетом обычных для извращённого Запада комментариев в духе «я бы хотел заняться любовью с медведем», больше всего плюсов получила такая реплика: «этот парень очень храбр. Не каждый решится вот так близко подойти и даже вступить в физическое взаимодействие с русским».

3. Коллега genby приводит данные о бигмакоёмкости зарплат в России и США:

https://genby.livejournal.com/885030.html

В России люди живут всё лучше, зарплаты увеличиваются, на них можно купить все больше продуктов и других товаров. В США обратная картина, люди живут все хуже. Товаров на зарплату они могут купить всё меньше, зарплаты падают, а неравенство растет. Если до Путина в 1999 году россиянин мог купить 4 бигмака на 100 американских, а в далеком СССР 7 бигмаков на 100, то теперь, 46 бигмаков на 100 американских бутербродов. Почему бигмак? Он был выбран, как товар самый близкий к покупательной способности денежных единиц многих стран мира.