 

Тихановская переболела COVID-19

06.01.2021, 22:14, Новости дня
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Бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская переболела коронавирусной инфекцией. Об этом 6 января сообщила агентству “Интерфакс-Запад” пресс-секретарь политика Анна Красулина.

Она рассказала, что болезнь Тихановская перенесла “достаточно легко” и уже приступила к работе после полного выздоровления.

Оппозиционерка находится за пределами Беларуси, страну она покинула в августе 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, на 6 января в мире зарегистрировано 86,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 1,9 млн пациентов с COVID-19, выздоровело 48,6 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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