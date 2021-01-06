Стало известно о способности коронавируса проникать в мозг

06.01.2021, 22:06, Разное

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Зарубежные специалисты установили, что коронавирус может проникать в мозг, инфицируя нейроны через слизистые оболочки. Предыдущие исследования показали, что COVID-19 может привести к инсульту, делирию и даже параличу.

Теперь ученые хотят узнать, влияет ли вирус на снижение когнитивных функций. Другими словами, может ли COVID-19 привести к развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и другим видам деменции.

По данным Lenta.ru, в масштабном исследовании примут участие 40 тысяч пациентов. За ними будут следить ученые из 30 и более стран. Первые результаты должны появиться в следующем году.

Ранее “Дни.ру” написали, что перенесшие COVID-19 россияне стали все чаще жаловаться на проблемы с памятью и вниманием. После выздоровления им стало труднее концентрироваться на происходящем.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире сегодня составляет 87,2 миллиона. Больше всего случаев выявили в Соединенных Штатах. Там вирус подхватили 21,6 миллиона граждан.

На втором месте находится Индия с 10,3 миллиона инфицированных. Тройку замыкает Бразилия, где обнаружили 7,8 миллиона случаев заражения. Россия находится на четвертом месте с 3,3 миллиона заразившимися.