 

Стало известно о способности коронавируса проникать в мозг

06.01.2021, 22:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зарубежные специалисты установили, что коронавирус может проникать в мозг, инфицируя нейроны через слизистые оболочки. Предыдущие исследования показали, что COVID-19 может привести к инсульту, делирию и даже параличу.

Теперь ученые хотят узнать, влияет ли вирус на снижение когнитивных функций. Другими словами, может ли COVID-19 привести к развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и другим видам деменции.

По данным Lenta.ru, в масштабном исследовании примут участие 40 тысяч пациентов. За ними будут следить ученые из 30 и более стран. Первые результаты должны появиться в следующем году.

Ранее “Дни.ру” написали, что перенесшие COVID-19 россияне стали все чаще жаловаться на проблемы с памятью и вниманием. После выздоровления им стало труднее концентрироваться на происходящем.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире сегодня составляет 87,2 миллиона. Больше всего случаев выявили в Соединенных Штатах. Там вирус подхватили 21,6 миллиона граждан.

На втором месте находится Индия с 10,3 миллиона инфицированных. Тройку замыкает Бразилия, где обнаружили 7,8 миллиона случаев заражения. Россия находится на четвертом месте с 3,3 миллиона заразившимися.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Мнение: Чей проект?

02.07 / Ученые рассказали о влиянии сна в младенчестве на здоровье в подростковом возрасте

30.11 / Ивлев назвал причину ухода от жены к молодой студентке

23.09 / Мигрень во время беременности и грудного вскармливания

25.11 / Мнение: Миф о Пиночете

11.07 / Мнение: Роль личности в истории

02.11 / Политика: Нового президента США американцам доставит почта

31.08 / Домашний арест: Как живет Михаил Ефремов в ожидании приговора

15.08 / Мнение: О страхе перед Путиным

03.08 / Патриарх Кирилл: Не верь глазам своим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска