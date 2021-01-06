В РФ утвердили список программ для предустановки на гаджеты

06.01.2021, 21:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране гаджеты.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Российские программы будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, реализующиеся на территории России. Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», – говорится в распоряжении.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.

Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических – до 200 тыс. рублей.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли.