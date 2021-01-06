Пенс отказал Трампу в просьбе не засчитывать голоса выборщиков

06.01.2021, 21:40, Новости дня

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Вице-президент США Майк Пенс, которого действующий президент Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в конгрессе, не считает возможным в одностороннем порядке определять победителя выборов.

«Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет», – говорится в заявлении Пенса, передает РИА «Новости».

По словам Пенса, одни утверждают, что он должен принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке, другие считают, что голоса выборщиков никогда не должны оспариваться на общей сессии конгресса. При этом он отметил, что его роль «в основном церемониальная».

«После внимательного изучения Конституции, наших законов и истории я считаю, что ни один из этих взглядов не является верным», – сообщил Пенс.

Пенс пояснил, что не считает, что вице-президент страны имеет моральное право в одностороннем порядке определять победителя выборов. Вместе с тем он обещал обеспечить, чтобы возражения против утверждения итогов выборов были заслушаны в конгрессе должным образом.

В среду в конгрессе стартовало обсуждение итогов избирательного процесса.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах. Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков – несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас.

Напомним, до этого Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.