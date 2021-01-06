Мнение: Счастье от выживания, ставки на число смертей от КОВИДа и падение рождаемости в Индии

06.01.2021, 21:32, Разное

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1. Александр Скоробогатов продолжает исследовать взаимосвязь счастья и денег. Вывод, к которому пришёл профессор, многих разозлит – чем хуже материальная жизнь людей, тем больше у них возможностей почувствовать себя счастливыми:

https://asskorobogatov.livejournal.com/60763.html

«Почему раньше при тяжелой жизни люди были веселые, а теперь все наоборот?» – спросил меня сегодня сын за завтраком, когда мы в качестве фона включили предложенный Ютубом фильм «Девчата». И действительно, люди там работают на лесоповале – на работах, куда обычно сгоняли заключенных, – единственным поощрением за тяжелую работу является портрет на доске почета, суровый климат, крайне скудная жизнь, почти ничего своего, но при этом – песни, пляски, все всем довольны и не представляют себе лучшей жизни.

Противоположный пример – новый сериал «Псих», завершающийся картинкой с главным героем в шикарной квартире, залитой кровью из вскрытых им вен.

Интересный парадокс – можно себя чувствовать великолепно в самых убогих условиях и не хотеть жить, когда «все есть». <…>

Отрицательная корреляция между счастьем и достатком видна не только во времени, но и в пространстве, если судить по небогатым, но счастливым странам. И в отдельных выдающихся культурных явлениях. К таковым можно отнести нашу классическую литературу. Ведь ее великие, но крайне депрессивные, произведения были созданы дворянами, которые поколение за поколением вели праздный образ жизни, будучи полностью избавлены от всяких земных забот. <…>

Чем можно объяснить такую взаимосвязь между внешним благополучием и уровнем счастья?

Первое, на что следует обратить внимание, – наличие необходимости выживать. Если пропитание не гарантировано, требуется энергия, чтобы выжить. Ее черпают в мыслях, содержащихся в жизнеутверждающей культуре. Если люди впустят в свое сознание негативные мысли, у них опустятся руки и они умрут с голоду.

При высоком же уровне развития, когда уже не нужно бороться за выживание, можно позволить себе роскошь поваляться в депрессии и, при наличии склонности к творчеству, – передать это настроение другим. Производительность труда так высока, что даже если работают немногие, они смогут прокормить остальную часть общества, пребывающего в состоянии мировой скорби.

Надо, однако, признать, что депрессия – это не только предмет роскоши, которым некоторые с удовольствием пользуются, подобно другим благам цивилизации. Это еще и побочный эффект благополучия, которого большинство желало бы избежать. Чтобы быть в тонусе, нужно иметь цель и каждодневно работать над ее достижением. Если физическое существование человеку не гарантировано, цель очевидна; когда же такая очевидная цель достигнута, возникают трудности с целеполаганием – человек начинает «искать себя», мечется в сомнениях и пребывает в праздности. Последняя же, будучи «матерью всех пороков» порождает, помимо прочего, уныние и апатию.

Богатые страны, несмотря на весьма распространённую проблему депрессии, всё-таки имеют заметно более высокую продолжительность жизни и почему-то совершенно не стремятся вернуться в «счастливое» первобытное состояние.

Также следует помнить и про сугубо медицинскую сторону вопроса. Человеческий организм рассчитан на физические нагрузки — тяжёлая работа, будь то пыхтение на тренажёрах или рубка леса, надёжно поднимает настроение. Напротив, малоподвижный человек практически обречён быть грустным.

2. Скандинавы, которые то расчленяют жирафов, то ставят рекорды по изнасилованиям, продолжают удивлять нас глубинами морального падения:

https://rg.ru/2020/12/17/v-shvecii-chinovniki-zarabatyvali-na-stavkah-na-kolichestvo-smertej-ot-covid-19.html

Совершенно безнравственный тотализатор в самый разгар пандемии коронавируса устроили сотрудники отделения Шведского агентства социального страхования в городе Евле.

Как сообщают местные СМИ, они делали ставки на то, какое количество людей умрет в стране от COVID-19. “Игра” проводилась почти каждый день. Региональные власти, узнав об этом, устроили разбирательство. Сообщается, что работники осознали свою неправоту и раскаялись. Теперь их ждет многомесячный тренинг по ценностям для госслужащих.

За весь период пандемии в Швеции подтверждено более 384 тысячи заболевших коронавирусом, смертей – 7802.

Шведская бюрократия не смогла защитить пожилых граждан от новой инфекции. К такому выводу пришла специальная комиссия, занимающаяся оценкой действий правительства и государственных органов власти, ответственных за контроль эпидемиологической ситуации в Швеции. В докладе приводится полный анализ ситуации с распространением COVID-19 в королевстве. Согласно документу, не только распространение самой инфекции, но и ряд системных ошибок привели к тому, что многие постояльцы домов престарелых заразились коронавирусом и, как следствие, скончались.

3. По всему миру на фоне коронавируса идёт грандиозный обвал рождаемости.

В большинстве штатов Индии рождаемость упала значительно ниже уровня простого воспроизводства населения, 2,1 ребёнка на женщина:

https://www.downtoearth.org.in/news/health/fertility-rate-down-in-most-states-nfhs-5-finds-74624

Таким образом, индийское население впервые за всю историю наблюдения прекратило воспроизводиться. Демографический переход в Индии состоялся.

Конечно, набранная инерция такова, что ещё много лет Индия будет продолжать расти и, как ожидается, обгонит Китай в гонке за звание самой населённой страны мира. Но похоже, традиционной многодетной страной Индия уже не будет.

По большому счёту, высокая рождаемость и многодетность сейчас сохраняются только в африканских и мусульманских странах (да и то не во всех). Общий тренд там тоже идёт на снижение.