Зверята: умирала мучительно – Личное мнение

06.01.2021, 21:30, Разное

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В городе Салават приехавшие кормить бездомных животных волонтёры нашли собаку. Её зверски замучили:

«Эту несчастную собаку убивали долго, зверски: ей вспороли живот, разрезали промежность и добили выстрелом в глаз…», — рассказывают девчата.



Фото: Вести

Незадолго до этого, был убит стерилизованный щенок — ему перерезали горло. В сентябре прошлого года в соседнем городе подростки расправились с десятком щенков — дети засовывали им петарды в рот и кололи шприцы с неизвестной жидкостью.

Виноваты дети? Отнюдь.

Если у ребёнка или подростка возникает идея засунуть щенку петарду в рот или распороть собаке промежность, это означает только одно — его таким воспитали.

Не сам по себе же он таким родился, верно?

Я люблю животных. Я обожаю собак. Я не считаю детей, убивающих их, виновными. Эти дети — такие же жертвы. Возможно, даже большие жертвы, чем те животные, которых они зверски замучили.

Спасибо маме. Спасибо папе. Они смотрели публичный дом 2 и строили свою любовь в грязном подъезде. Они забили болт на воспитание своих детей, принимая их за сорняк, который сам вырастет.

И дети выросли. Какими? А вот такими. У них просто не было шанса стать другими. Если не заниматься воспитанием детей, они вырастают зверятами.

У нас много лет выплачивают маткапитал. Им можно погасить ипотеку, чтобы родителям было, где трахаться и делать новых детей. Где один — там второй. Где второй — там и третий. Воспитывать их? Некогда, у нас в головах — секс, развратный сериал, картинки красивой жизни Эскортограма.

Горе-мамочке гораздо приятнее не вылезать из смартфона, воинственно критикуя батл Решетовой и валиде Симоны. А свой ребёнок ползает по немытому полу ипотечной халупы, а потом вырастает и ради развлечения вспарывает собаке промежность.

Судить нужно не за собаку и не за убитых щенков с петардой во рту. Судить нужно за угробленное будущее детей, за то, что они вот такими выросли, и им такими жить дальше. И наказание за это пора вводить жесточайшее — в противном случае, завтра нам, ради спортивного интереса, вспорют брюхо и засунут туда петарду.

Что думаете?