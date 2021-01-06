Третьякова: Больше нельзя откладывать реформу, иначе сегодняшним пенсионерам станет еще хуже, а будущим будут платить чрезвычайно мало

06.01.2021, 21:22, Новости дня

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В интервью изданию “ГОРДОН” глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов, нардеп от “Слуги народа” Галина Третьякова заявила, что реформу пенсионных накоплений нельзя откладывать, так как это негативно отразится на размерах пенсий в Украине.

“Если мы не сделаем реформу сейчас, то пенсионное обеспечение сегодняшних пенсионеров будет ухудшаться, а у будущих пенсионеров размер пенсии будет чрезвычайно мал. Мы больше не можем откладывать решение. План-график четко рассчитан. Если в этом году не примем закон, то не сможем обеспечить финансирование пруденциального надзора в 2022 году, следовательно, к 2023-му мы не успеем с накоплениями. Регуляторам, министерствам, центральным органами исполнительной власти придется интенсивно работать над созданием инфраструктуры”, – отметила Третьякова.

По ее словам, последние 25 лет ситуация в пенсионной системе страны постоянно ухудшается.

“Не запустить пенсионные накопления, я считаю, мы не имеем права. Фактически мы первая политсила, которая пришла не только с декларацией. Ситуация в пенсионной системе Украины неизменно ухудшается в последнюю четверть века, а накопительную систему так никто и не ввел. За это время Польша модернизировала свою пенсионную систему трижды. Украина даже не приняла этот вызов. Мы все время чего-то боимся”, – подчеркнула Третьякова.

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Пенсионная реформа вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Министерства социальной политики, тогда пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн. Тогдашний вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ноябре 2018 года заявил, что с 2019 года в Украине будет ежегодно происходить автоматическое “осовременивание” пенсий.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Размер минимальной пенсии в Украине для пенсионеров с полным страховым стажем с 1 сентября 2020 года составляет 2 тыс. грн.