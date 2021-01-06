В Луганске после взрыва госпитализировали “главу народной милиции ЛНР” – росСМИ

06.01.2021, 21:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ночь на 6 января в Луганске произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в котором находился “глава народной милиции ЛНР” Ян Лещенко, его госпитализировали с ожогами. Об этом проинформировало со ссылкой на собственный источник российское агентство “Интерфакс”.

Собеседник агентства утверждает, что жизни Лещенко ничто не угрожает.

Так называемые следователи “ЛНР” считают причиной взрыва утечку газа, а версию покушения якобы не рассматривается.

При этом. по данным “Интерфакса”, место происшествия оцеплено боевиками.

В квартире, где находился Лещенко, выбиты стекла в трех окнах, повреждены стены и подъезд, отмечает агентство.

Подконтрольный боевикам сайт “Луганского информационного центра” сообщил о взрыве на третьем этаже жилого дома, но о Лещенко не упомянул.

Telegram-канал “Луганский инсайд” пишет, что взрыв может быть связан с переделом рынка кустарного алкоголя.

“Лещенко контролирует поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет в части “народной милиции”. Да и сам по себе человечишка не очень. Кстати, военные делают все возможное, чтоб это выглядело максимально невзрачно (хотя ночью, первая утечка информации была от них). А товарищи из “МВД [ЛНР]” уже стряпают бытовую версию о взрыве”, – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.