Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

06.01.2021, 21:22, Новости дня

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6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Выступая перед участниками акции, которая называется “Марш за спасение Америки”, Трамп заявил, что никогда не признает поражение в выборах.

“Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим”, – сказал он.

Телеканал назвал Трампа “хромой уткой” и отметил, что во время выступления он солгал о результатах президентских выборов и хвастался количеством пришедших на митинг.

Акция началась за час до начала заседания Конгресса, на котором должны утвердить голосование коллегии выборщиков, согласно которому победу на выборах одержал соперник Трампа Джо Байден.

Акция сторонников Трампа. Фото: EPA

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.