Ученые назвали ананасовый сок мощным средством для долголетия

06.01.2021, 20:52, Разное

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Учёные назвали ананасовый сок одним из самых мощных средств для долголетия и снижения риска преждевременной смерти. Всё дело в его составе, который помогает работе всего организма из-за наличия полезных веществ.

Сам ананас, как и его сок, очень богат на фосфор, калий, натрий, фолиевую кислоту, клетчатку, кальций, магний и витамин C. Именно поэтому такой напиток считается источником энергии и долголетия. Из-за наличия внушительного количества витаминов, ананасовый сок работает как мощный антиоксидант. Он также обладает мочегонным эффектом, что помогает выводить из организма вредные вещества. Это благотворно сказывается на работе почек. Его советует употреблять даже при боли в горле или першении. Активные вещества в соке подавляют неприятные ощущения и позволяют бороться с воспалительным процессом.

Не менее важным в его составе является калий. Это вещество регулирует кровяное давление и способствует расслаблению сосудов. Из-за этого снижается риск образования тромбов и, как следствие, реже возникают заболевания сердечно-сосудистой системы. Железо в составе тропического фрукта увеличивает производство красных кровяных телец. Всё в целом омолаживает организм и повышает его защиту перед вредными факторами окружающей среды.