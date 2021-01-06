 

Ученые назвали способствующие выздоровлению от COVID-19 лекарственные средства фиотерапии

06.01.2021, 20:52, Разное
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Международный коллектив ученых выполнил анализ ряда исследований, в процессе которых изучалось влияние натуральных лекарственных средств на борьбу с коронавирусом. На основании его результата исследователи выделили несколько природных компонентов, способных ускорить выздоровление от COVID-19.
Наиболее эффективным природным лекарственным средством исследователи признали экстракт кожуры граната. Противовирусные свойства данного продукта обусловлены наличием в нем гидролизуемых танинов – фитобиотиков из группы полифенолов, а также флавоноидов и антоцианов. Для подтверждения своей гипотезы специалисты, представляющие Баня-Лукский университет (Босния и Герцеговина), провели исследование, в процессе которого посредством компьютерного моделирования доказали факт взаимодействия веществ из гранатовой кожуры со всеми четырьмя белками, способствующими распространению SARS-CoV-2.

Также успешную борьбу с коронавирусом могут обеспечить вещества, содержащиеся в экстракте лиственницы сибирской, и в данном случае антиоксидантные свойства обусловлены наличием в растении биофлавоноида дигидрокверцетина. Примечательно, что квертицин содержится и в продуктах, нередко присутствующих в пищевом рационе жителей планеты. Таковыми, в частности, являются лук, красный виноград, мед, цитрусовые, а также черника и зеленый чай. Дело в том, что квертицин имеет способность к повышению внутриклеточной концентрации цинка, который, по словам экспертов, может подавлять репликацию РНК вируса.

Тем не менее, резюмируя итоги анализа, специалисты подчеркнули, что, даже обеспечивая блокировку рецепторов ACE-2 и вирусных белков, фитотерапия не имеет свойства лечить или предотвращать инфекцию – она лишь улучшает состояние пациентов. Об этом пишет vesiskitim.ru.



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