Ученые зафиксировали быстрое сокращение арктического морского льда

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06.01.2021, 20:52, Разное
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Учёные Жюльен Стрев и Дирк Ноц зафиксировали быстрое сокращение арктического морского льда за 2020 год. Они обеспокоены существенными изменениями периода таяния, так как новые ледяные покровы не успевают нарастать в необходимом количестве.
История наблюдения за арктическим морским льдом начинается ещё с 1985 года и эксперты продолжают ежегодно внимательно следить за его уровнем. В последний год таяние началось ещё ранней весной и продолжалось до конца лета, а осенью ситуация усугубилась. Вместо массивного и резкого ледообразования, лёд начал образовываться очень вяло и медленно. Именно поэтому учёные всерьёз обеспокоены таким положением вещей, ведь сезоны таяния продолжают увеличиваться, а время на восстановление постоянно сокращается.

Таяние арктического морского льда серьёзно повлияет не только на уровень Мирового океана. Из-за него могут начаться и другие климатические изменения, вплоть до повышения средней температуры на поверхности Земли. Это, в свою очередь, грозит глобальными наводнениями и гибелью урожая в засушливых регионах.



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