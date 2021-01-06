 

Развод Ким и Канье (это правильно) – Личное мнение

06.01.2021, 20:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ни разу не считаю Ким Кардашьян образцом подражания, но если она всё-таки разведётся, это будет правильно.

Циркулирующие год уже слухи о разводе большой задницы с любителем больших задниц, судя по всему, теперь очень близки к правде — об этом сообщают ряд источников.


Фото: Соцсети

Ким Кардашьян стала известна публикацией ролика соития с демонстрацией всех своих трещинок. Муж Канье, как говорят, музыкант, но это — не точно.

Казалось бы, два сапога — пара. Много детей. Чего разводиться-то? Я отвечу.

Какой смысл женщине жить с чуваком, у которого в голове — не все дома? Ким популярна. У неё — миллионов не сосчитать. Нафига ей муж, который болен?

Это раньше было — в болезни и здравии. Клянусь там, бла-бла-бла и так далее. А сегодня брак — это взаимовыгодный союз. Пока выгодно — вместе. Как задолбало — так разбежались.

Я вам больше скажу, в болезни и здравии можно быть только от безвыходности положения, а смысла терпеть приступы мужа или просто быть его нянькой нет никакого.

Если ваш муж — урод, псих или ногу сломал, разве вы должны тратить свою драгоценную жизнь на мучения с ним? Ответьте предельно честно — у вас будет шанс второй раз родиться?

Несчастья мужа — не ваши несчастья. Ваше несчастье — это когда вы тратите свои невозвратные годы на жизнь с человеком, который не приносит вам счастья.

Вам кажется, что я пишу аморально? Ну-ну. Впрочем, жить и стариться с вашим недомерком/деспотом/пьяницей/идиотом/кобелём — ваш выбор, я не настаиваю.

Ну что, всё ещё считаете, что быть в болезни и здравии — святая обязанность высокоморальной курицы? Или всё-таки, зайки, уже начнём о себе думать?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Врач Белова рекомендует не использовать увлажнитель воздуха для борьбы с гриппом

11.08 / Россияне стали меньше доверять Александру Петрову

06.08 / В порту Бейрута начали работать кинологи МЧС

12.08 / В стране политических нулей

29.10 / Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой

11.07 / В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их особняку в Беверли-Хиллз

14.07 / Продюсеры реалити-шоу «Дом-2» объявили кастинг на должность ведущего проекта

01.10 / В США ужесточат формат предвыборных дебатов из-за поведения Трампа и Байдена

22.07 / «Здесь стою и не могу иначе»

14.09 / Ефремов получил первую “передачку” от друга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска