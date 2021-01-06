Развод Ким и Канье (это правильно) – Личное мнение
06.01.2021, 20:40,
Разное
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Ни разу не считаю Ким Кардашьян образцом подражания, но если она всё-таки разведётся, это будет правильно.
Циркулирующие год уже слухи о разводе большой задницы с любителем больших задниц, судя по всему, теперь очень близки к правде — об этом сообщают ряд источников.
Фото: Соцсети
Ким Кардашьян стала известна публикацией ролика соития с демонстрацией всех своих трещинок. Муж Канье, как говорят, музыкант, но это — не точно.
Казалось бы, два сапога — пара. Много детей. Чего разводиться-то? Я отвечу.
Какой смысл женщине жить с чуваком, у которого в голове — не все дома? Ким популярна. У неё — миллионов не сосчитать. Нафига ей муж, который болен?
Это раньше было — в болезни и здравии. Клянусь там, бла-бла-бла и так далее. А сегодня брак — это взаимовыгодный союз. Пока выгодно — вместе. Как задолбало — так разбежались.
Я вам больше скажу, в болезни и здравии можно быть только от безвыходности положения, а смысла терпеть приступы мужа или просто быть его нянькой нет никакого.
Если ваш муж — урод, псих или ногу сломал, разве вы должны тратить свою драгоценную жизнь на мучения с ним? Ответьте предельно честно — у вас будет шанс второй раз родиться?
Несчастья мужа — не ваши несчастья. Ваше несчастье — это когда вы тратите свои невозвратные годы на жизнь с человеком, который не приносит вам счастья.
Вам кажется, что я пишу аморально? Ну-ну. Впрочем, жить и стариться с вашим недомерком/деспотом/пьяницей/идиотом/кобелём — ваш выбор, я не настаиваю.
Ну что, всё ещё считаете, что быть в болезни и здравии — святая обязанность высокоморальной курицы? Или всё-таки, зайки, уже начнём о себе думать?
Источник: Лена Миро
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