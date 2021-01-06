 

Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже

06.01.2021, 20:34, Новости дня
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Супруг строящей карьеру в РФ украинской певицы Maruv (Анны Корсун) Александр Корсун 5 января разместил в Instagram Stories совместный снимок с женой.

На фото Александр и Анна Корсун запечатлены на пляже в объятиях друг друга в момент поцелуя. Муж певицы одет в красный спортивный костюм, а сама артистка накинула на плечи оранжевое полотенце. 

Скриншот: alexanderkorsun / Instagram

В этот же день Maruv на своей странице в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена со светлыми волосами в коричневом сдельном купальнике. Ранее артистка в своих Instagram Stories в качестве геолокации указывала Турцию.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

За несколько дней до публикации снимков в образе блондинки Maruv была брюнеткой.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”. 

С будущим супругом она познакомилась при содействии общего друга в одном из стриптиз-клубов. По словам певицы, они с Корсуном зарегистрировали брак без свадебной церемонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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