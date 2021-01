Трамп запретил транзакции Alipay и других китайских приложений из-за угрозы нацбезопасности

06.01.2021, 20:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выпустил указ о запрете транзакций восьми китайских приложений, которые якобы могут передавать личные данные пользователей Пекину, пишет The Wall Street Journal. Ожидается, что такой шаг вызовет недовольство у американских международных компаний, которые ведут бизнес с Китаем: приложения являются незаменимым звеном для закрепления на бурно развивающемся рынке.



Во вторник президент Трамп подписал приказ о запрете транзакций восьми китайских приложений, включая платёжную платформу Alipay, которая принадлежит миллиардеру Джеку Ма и его Ant Group Co, а также приложения технологического гиганта Tencent Holdings Ltd., пишет The Wall Street Journal.

Как считает лидер США, эти приложения могут получать доступ к личной информации пользователей и передавать правительству Китая для «отслеживания местоположения госслужащих и подрядчиков, а также составления досье с личной информацией». По словам высокопоставленного представителя администрации, эти данные китайское правительство может использовать для активизации «массового инструмента глобального притеснения».

В статье отмечается, что указ вступит в силу через 45 дней — уже после того, как Трамп покинет Белый дом. Такой шаг со стороны его администрации поднимает ставки для администрации нового президента, подчёркивая вызывающие всё большую тревогу проблемы с национальной безопасностью, личной информацией и недостаточного доступа к Китаю некоторых американских технологических компаний. Официальный представитель переходной команды избранного президента Джо Байдена отказался прокомментировать новое постановление.

Как напоминает издание, ранее американские компании, которые работают с Китаем (в том числе Apple Inc., Ford Motor Co. , Walmart Inc. и Walt Disney Co), выступили против санкций президента в отношении многофункционального приложения WeChat, принадлежащего компании Tencent. По их мнению, это приложение является жизненно важным для ведения бизнеса с китайцами. Бывший торговый представитель США рассказал The Wall Street Journal, что новый приказ может также вызвать беспокойство среди предпринимателей в связи с возможным ограничением некоторых транзакций в Китае — бурно развивающемся рынке для многих международных американских компаний.