 

ОПЕК+ сократит добычу нефти по инициативе Саудовской Аравии

06.01.2021, 20:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Организация ОПЕК+ резко сократит добычу нефти в два последующих месяца, пишет Das Erste. Отмечается, что это инициатива Саудовской Аравии, которая и предпримет основное снижение добычи — сократив её на 1 миллионов баррелей в день. Основной причиной сокращения являются экономические неопределённости, связанные с пандемией коронавируса.


Reuters

ОПЕК+ отреагировал на неопределённости, связанные с пандемией коронавируса, пишет Das Erste: страны организации неожиданно резко сократили объём добычи нефти на февраль и март. Всего за эти два месяца добыча снизится минимум на 1,425 млн. баррелей в день, пишет издание, ссылаясь на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза Бен Сальмана.

Отмечается, что основное сокращение предпримет именно Саудовская Аравия, которая снизит свою ежедневную добычу нефти на 1 миллионов баррелей. Кроме того, в Эр-Рияде отметили, что членам ОПЕК+ следует продолжать соблюдать осторожную политику, даже когда возникнут признаки экономического восстановления после пандемии.

Как отмечает Das Erste, решение Саудовской Аравии о сокращении добычи было принято без совещаний. По словам Бен Сальмана, в данном вопросе необходимо было проявить лидерство. По словам немецкого издания, это, в том числе, может быть сигналом в адрес России, старающейся играть всё более доминирующую роль в рамках ОПЕК+. Сама же Россия, как и Казахстан, также входящий в ОПЕК+, не будут сокращать свою добычу в ближайшие два месяца.

Решение Саудовской Аравии вылилось в значительный рост цен на нефть, отмечает Das Erste. К примеру, нефть марки Brent за день подорожала более чем на $2. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Фокин не принял окончательное решение о работе в ТКГ – СМИ

02.12 / Вопрос дня: По каким психологическим признакам можно распознать серийного маньяка?

04.07 / ЧП на заводе по производству пиротехники в Турции: уточненные данные

14.09 / Судьба соглашения о поставке в Украину американского сжиженного газа зависит от итогов выборов в США

04.11 / Трамп заявил о «феноменальных результатах» голосования

11.09 / По итогам августа продажи Skoda в РФ выросли на 40%

26.09 / “Едва не зацепил машину”. Очевидец рассказал подробности падения самолета в Чугуеве

26.07 / Помощники Трампа – за фрагментарный подход к закону о помощи в связи с COVID-19

27.06 / Выпускники юга РФ и Северного Кавказа присоединились к онлайн-празднованию

02.01 / В единственной стране Евросоюза, где еще не прививают от коронавируса, рассказали, когда начнут вакцинацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска