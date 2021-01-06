«Сулеймани будет отомщён» — неизвестные пригрозили США направить самолёт на Капитолий

06.01.2021, 11:10, Новости дня

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ФБР и Федеральная служба гражданской авиации США расследуют незаконное проникновение в систему управления воздушным движением из-за полученного американскими авиадиспетчерами сообщения, в котором звучит угроза направить самолёт на Капитолий в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, передаёт CBS News. Между тем власти США не верят в то, что эта угроза может быть реализована, отмечается в материале.

У нас очередная срочная новость. Канал CBS News узнал о том, что ФБР и Федеральная служба гражданской авиации сейчас расследуют незаконное проникновение в систему управления воздушным движением, после того как кто-то на радиочастотах, используемых пилотами, передал сообщение с угрозой нападения на американский Капитолий.

С новым эксклюзивным материалом корреспондент CBS News Джефф Пегейс.

В понедельник, во второй половине дня, зловещую угрозу, запись которой в эксклюзивном порядке оказалась в распоряжении CBS News, услышали несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке.

ГОЛОС: В среду мы направим самолёт на Капитолий. Сулеймани будет отомщён.

Источники сообщили CBS News, что Пентагон и другие службы были проинформированы об аудиозаписи с оцифрованным голосом. Как считают источники, задумка состоит в том, чтобы намекнуть на возможность нападения на Капитолий в тот самый день, когда конгресс собирается считать результаты голосования коллегии выборщиков.

В записи упоминается Касем Сулеймани, иранский генерал, который был убит в результате авиаудара, выполненного американским беспилотником по приказу президента Трампа. Аудиозапись появилась на фоне первой годовщины со дня смерти генерала.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Взгляните на его прошлое, его называли монстром и он был монстром. Но он уже не монстр, он мёртв.

Но в Иране Сулеймани почитают. Иранские официальные лица пообещали отомстить. Как выяснил CBS News, правительство не верит в то, что это предупреждение о нападении заслуживает доверия. Ведётся расследование, поскольку незаконное получение доступа к авиационным частотам и подобные угрозы рассматриваются как преступление.

По словам экспертов, это несанкционированное проникновение вызывает тревогу, поскольку может сказаться на получаемых пилотами инструкциях о том, как и где могут летать самолёты.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙС, корреспондент CBS News: Источники сообщили CBS News, что авиадиспетчерам сегодня напомнили о необходимости сообщать о любых странностях, например, об отклонении самолёта от его маршрута и о любых угрозах. Федеральная служба гражданской авиации США работает вместе с правоохранительными органами. А ФБР воздерживается от комментариев. Нора.

Джефф Пегейс представил нам новые данные. Спасибо, Джефф.

Дата выхода в эфир 05 января 2021 года.