 

В Лионе учителя бастуют в поддержку коллеги, обвинённого в исламофобии

06.01.2021, 20:10, Новости дня
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Весь педагогический состав одной из школ Лиона вышел на забастовку в поддержку преподавателя истории и географии, которого обвинил в исламофобии отец ученика, передаёт France 3. Учителя недовольны слабой поддержкой преподавателя со стороны руководства учебного заведения, а сам он тем временем после 17 лет в образовании решил стать поваром.

УЧИТЕЛЬ: Здравствуйте, у меня назначена встреча.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: С кем?

УЧИТЕЛЬ: В отделе кадров.

Он 17 лет преподавал историю и географию, а сейчас собирается попросить помощи у Министерства образования для переквалификации в повара. «Другого выхода нет», — объясняет он своим коллегам, которые пришли его поддержать перед ректоратом.

УЧИТЕЛЬ: Мы, преподаватели истории и географии, затрагиваем тему светского характера государства примерно раз в неделю. Мы рассказываем о геополитике почти каждую неделю. Нас постоянно заваливают вопросами. И поэтому мы каждый раз взвешиваем слова, чтобы ответить нормально. И если мы не можем это сделать в спокойной обстановке, я не нахожу причин, почему захочу этим заниматься.

В начале ноября перед этой школой родитель одного из учеников оскорбил его, обвинив в том, что преподаватель считает мусульман террористами.

УЧИТЕЛЬ: Я попросил успокоиться, прийти к компромиссу… Эта семья отказалась от всех моих предложений, в том числе провести беседу с детьми, чтобы восстановить настоящие высказывания, реальные слова, которые, кстати, признают все остальные ученики.

Этот серьёзный случай заставил его подать жалобу на словесные оскорбления и клевету. Однако все преподаватели школы вышли на стихийную забастовку из-за того, что, по их мнению, руководство не обеспечило преподавателю достаточной поддержки.

ЭЛИЗА ПИССАР, учительница французского: Как вести урок, как говорить о чём-то, если каждый раз, когда наши слова не нравятся некоторым родителям, с нами спорят по этому поводу, а начальство нас не поддерживает?

По мнению преподавателей, это ошибка учебного заведения, которое к тому же лишает педагогический состав одной из его опор.

ЭЛОИЗА ЭРБРЁТО, учительница французского: Это человек, который принимает активное участие в работе школы, который очень много сделал для неуспевающих учеников, который смог взять на себя заботу об учениках, которые находились в действительно очень трудном положении и который смело и профессионально провёл урок о Самюэле Пати самым выдающимся образом, за что был высоко оценён нашим руководством.

В ректорате делегацию преподавателей примут ближе к вечеру, а забастовка продолжается.

Дата выхода в эфир 05 января 2021 года.



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