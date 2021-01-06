 

В Германии создан фонд для обхода санкций США против «Северного потока – 2»

06.01.2021, 20:06, Новости дня
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Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание специального фонда по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых США в отношении газопровода «Северный поток – 2».

По информации Bloomberg, этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы, это должно защитить их от ограничительных мер США, поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, передает «Интерфакс».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода. 

Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.

В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. 



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