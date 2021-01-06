Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

06.01.2021, 20:06, Новости дня

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Власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации вакцины «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologias En Salud, AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)», – приводит РИА «Новости» сообщение фонда.

Одобрение AGEMED было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.

«Регистрация «Спутник V» в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем», – сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.