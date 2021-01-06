 

Трамп пообещал не признавать своего поражения на выборах

06.01.2021, 20:06, Новости дня
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Действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть», – цитирует ТАСС Трампа. 

«Марш за спасение Америки», на котором собрались сторонники Трампа, был организован в связи с тем, что Сенат и Палата представителей Конгресса США в ближайшие часы должны утвердить итоги состоявшихся в ноябре американских президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден.

Ранее окружной судья Марк Коэн отклонил иск адвокатов президента США Дональда Трампа, который требовал отменить итоги выборов в Джорджии. 

Напомним, Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.



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