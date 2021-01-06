“Я перестаю сопротивляться”: Роза Сябитова заявила о сильном недомогании

06.01.2021, 20:02, Разное

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Популярная телеведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о проявлении у неё после празднования Нового года сильного недомогания. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.

Отсутствие у себя достаточных сил для продолжения работы телезвезда связала с необходимостью полноценного отдыха от напряженной ситуации в прошлом году. К слову, ведущая “Давай поженимся” назвала данную реакцию уникальным свойством своего организма. По её словам, в подобных ситуациях она оставляет все попытки сопротивления и прибегает к полному постельному режиму, не забыв предварительно отключить телефон. “Для меня наступает сезон эфирного и физического молчания. Сколько времени продлиться мой “отдых”, я не знаю. Пока болею”, – уведомила фолловеров Сябитова.

Примечательно, что посетители страницы восприняли известие о недомогании весьма неоднозначно. Так, часть подписчиков призвала телеведущую “не залеживаться” и поскорее возвращаться к плодотворной работе. Однако абсолютное большинство поклонников выразили солидарность с позицией любимицы и порекомендовали ей продолжать свое оригинальное лечение необходимое для выздоровления время.