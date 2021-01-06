Химиотерапия и тепло уничтожают раковые клетки намного эффективнее

06.01.2021, 20:02, Разное

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Химиотерапия и тепло оказались намного эффективнее вместе, чем по отдельности. Подобное лечение позволило уничтожать на 34% больше раковых клеток, нежели при обычном воздействии.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели эксперимент, в ходе которого изучали воздействие химиотерапии и наночастиц оксида железа. Каждая из процедур в отдельности является действенным способом уничтожать раковые клетки, а вот их совместное использование оставалось неизвестным. Эксперты ввели в организм пациента оксид железа и дождались, пока вещество оккупирует раковую опухоль. После этого они воспользовались переменным магнитным полем и заставили препарат выделять тепло. Вместе с этим респондента подвергли химиотерапии. В результате 98% раковых клеток мозга были полностью уничтожены через 48 часов. До этого момента лучшим показателем считалось уничтожение 73%.

Исследователи не остановились только на раковых клетках мозга и провели аналогичную процедуру, используя в качестве цели поражённые клетки молочной железы. И в этом случае доксорубицин и тепло убили 89% злокачественных тканей в то время, как без использования тепла химиотерапия уничтожает только 77%. Учёные уверены, что их открытие существенно продвинет лечение раковых заболеваний во всём мире.