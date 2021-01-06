Козак: Если Кабмин и Нацбанк не будут делать глупостей, то курсу гривны ничего не угрожает

06.01.2021, 19:42, Новости дня

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Хорошая новость от Национального банка Украины!

Золотовалютные резервы (ЗВР) НБУ достигли $29,13 млрд! При этом чистые ЗВР за вычетом долга перед Международным валютным фондом составляют $18,11 млрд.

Немного большие размеры международных резервов (до $38 млрд) Нацбанк имел при президенте Ющенко и при президенте Януковиче. Но бездарная, преступная и популистская политика тогдашнего руководства привела к потерям Украины и падению ЗВР НБУ.

Положение еще ухудшилось после нападения России на Украину, незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса. На время операции в Дебальцево и “Минска-2” ЗВР снижались до $5 млрд.

Затем была помощь МВФ, умная и сбалансированная политика Нацбанка Гонтаревой. Сейчас с золотовалютными резервами все окей. Если Кабмин и Нацбанк не будут делать глупостей, то курсу гривны ничего не угрожает.

Веселых праздников!

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора