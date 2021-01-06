 

В Киеве с восьмого этажа выпал трехлетний ребенок, к этому причастна мать – полиция

06.01.2021, 19:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

6 января на проспекте Романа Шухевича в Киеве из окна многоэтажки выпал трехлетний мальчик. Об этом проинформировала полиция столицы.

“Правоохранители устанавливают обстоятельства падения трехлетнего мальчика из многоэтажки… Ребенок выпал из окна на восьмом этаже. Мальчик госпитализирован в больницу, а следователи квалифицируют произошедшее как покушение на умышленное убийство”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что к падению ребенка, по предварительным данным, “причастна его мать – местная жительница 1982 года рождения”.

Открыто уголовное производство по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе трансляции, которую вел портал dtp.kiev.ua, активист Богдан, один из тех, кто прибыл на место одним из первых, рассказал, что мальчик находится в критическом состоянии, “но был при памяти”. Мать стояла на подоконнике, возможно, собираясь прыгнуть. Ей крикнули, что не надо этого делать.

“Дверь [квартиры] вскрыли… Мать… находилась в непонятном состоянии, тяжело сказать, наркотики это или алкоголь – это только экспертиза покажет. Мать забрали в полицию… “Это я выкинула ребенка”, – передал активист слова женщины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Вопреки предупреждениям Трампа, федеральные чиновники не увидели угрозы голосованию по почте

14.07 / Самоубийство мэра Сеула. Бывшая секретарша представила доказательства его приставаний

31.12 / Грета Тунберг – пандемия показала, что только наука спасёт мир

15.09 / Навальный вернулся в соцсети, рассказав о своем самочувствии

21.10 / “Впечатляет!”. Пышнотелая модель Грэм публично выставила голую грудь, чтобы покормить сына

08.07 / Певец Дмитрий Колдун попал в больницу

29.09 / Россия обвинила НАТО в попытке разрушить военный союз с Белоруссией

02.10 / Трамп высказался против изменения правил дебатов

03.08 / Участники протестов в Болгарии заблокировали центральную улицу в Варне

25.08 / Сирийские войска в ходе спецоперации при участии РФ уничтожили 327 боевиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска