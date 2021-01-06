В Киеве с восьмого этажа выпал трехлетний ребенок, к этому причастна мать – полиция

06.01.2021, 19:42, Новости дня

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6 января на проспекте Романа Шухевича в Киеве из окна многоэтажки выпал трехлетний мальчик. Об этом проинформировала полиция столицы.

“Правоохранители устанавливают обстоятельства падения трехлетнего мальчика из многоэтажки… Ребенок выпал из окна на восьмом этаже. Мальчик госпитализирован в больницу, а следователи квалифицируют произошедшее как покушение на умышленное убийство”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что к падению ребенка, по предварительным данным, “причастна его мать – местная жительница 1982 года рождения”.

Открыто уголовное производство по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе трансляции, которую вел портал dtp.kiev.ua, активист Богдан, один из тех, кто прибыл на место одним из первых, рассказал, что мальчик находится в критическом состоянии, “но был при памяти”. Мать стояла на подоконнике, возможно, собираясь прыгнуть. Ей крикнули, что не надо этого делать.

“Дверь [квартиры] вскрыли… Мать… находилась в непонятном состоянии, тяжело сказать, наркотики это или алкоголь – это только экспертиза покажет. Мать забрали в полицию… “Это я выкинула ребенка”, – передал активист слова женщины.