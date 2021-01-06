 

В Днепропетровской области убили парня – взорвали петарду во рту

06.01.2021, 19:42, Новости дня
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3 января в Павлограде Днепропетровской области нашли убитым молодого мужчину с разорванным лицом. Фотографии тела опубликовал местный блогер, лидер гражданской организации “Характерник” Юрий Марченко (осторожно, фото могут шокировать – “ГОРДОН”).

По данным Марченко, погибший – 26-летний Александр Журавлев. Сообщается, что лицо найденного было разорвано из-за петарды, которую взорвали у него во рту.

Марченко заявил, что тетя убитого Ольга считает, что ее племянника “казнили”. Он опубликовал скриншоты переписки с ней, на которых, однако, не видно ни имени его собеседника, ни в каком мессенджере происходит переписка. “Его мучительно и долго убивали, держали руки (на запястьях следы от синяков), изувечили рот – он знал чью-то тайну”, – говорится в сообщении.

Утверждается также, что у родственников погибшего в полиции не принимали заявление и не признавали их потерпевшей стороной. “С такими страшными увечьями тело отдали на захоронение, остаются вопросы к судмедэксперту. И если через месяц в экспертизе будут указаны не все увечья и ссадины, мы пойдем на эксгумацию”, – сказано в скриншотах, опубликованных Марченко.

Пресс-служба Павлоградского отдела полиции в Facebook сообщила, что правоохранители открыли уголовное производство. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений. Полицейские ищут лиц, причастных к этому преступлению.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=829022790988542&id=165355097355318

Полиция обращается ко всем гражданам, кто мог стать свидетелем, очевидцем события или обладает какой-либо информацией, сообщить в Павлоградский отдел полиции (улица Шевченко, 51) или по телефонам (066) 283 53 06 (дежурная часть), (066) 414 57 35 (разыскная группа).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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