Мнение: Ловушка для “плюсов”

06.01.2021, 19:40, Разное

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Еще одну ловушку давайте обсудим.

Допустим, вы решили прокачивать ресурс любви и начали со снижения планки.

Вы решили снизить планку для своего фокуса до реалистичной ОЗ.

Это значит, вы перестали мечтать о партнерах с ОЗ больше и стали обращать внимание на тех, кому нравитесь вы.

Их ОЗ может быть равной вам, а может быть и ниже, если с любовью у вас дела плохи и никому с равной ОЗ вы не нравитесь.

Это верное решение, но дальше многие попадают в ловушку.

Планку-то они вроде снижают, но корона их остается все такой же. И даже растет.

В результате они милостиво снисходят к беднягам, но ощущают это как свое им подаяние или даже свое падение.

И в таких отношениях щипцов их становится больше.

Некоторые думают, что щипцы – это когда минус вытягивает любовь.

Но любые щипцы – это инструмент для вытягивания корма короне.

А если вы милостиво снизошли до убогого, вашу корону бомбит и корма ей нужно больше.

Люди с отрефлексированным минусом и с осознанным дисбалансом щипцами вообще почти не пользуются.

Они стараются быть удобными, и нередко у них даже получается дисбаланс уменьшить.

Щипцами часто пользуются вот такие вот “плюсы”. Щипцами и скалками. Кислыми щами, неэкологичными шлангами и истериками за любое неосторожное слово.

А сначала они просто кормят корону тем, что бедняга “втрескался по уши”.

Вот сегодня только читала в ленте. “Втрескался по уши и стал душить своим вниманием”.

Это пишет брат про сестру, но если это ее интерпретация, все с ней плохо. А если интерпретация брата, то значит он откармливает ей корону, еще и свою вдобавок. Ведь это его сестра и значит ее успех – его успех.

Вот так вот жрет корона эту дрянь – воображаемые страдания парня и растет как на дрожжах.

И вместо хорошего к влюбленному отношения – раздражение и досада на его “любовь”.

Любви часто и нет никакой особой. Немного похоти, разогретой вынужденной дистанцией, немного задетого самолюбия, вот почему парень настаивает на встречах и просит внимания. Парень может быть вообще и сам плюсует, а если даже в минусе, то рефлексирует его не очень хорошо, иначе бы так не давил.

Здесь было бы правильным так и оценивать его отношение – как амбиции и самолюбие. В этом случае довольно просто было бы ему четко сказать: хватит на меня давить. Твердо сказать, а не блеять. Это охладило бы парня или заставило бы его подумать и лучше отрефлексировать минус, тогда поведение его стало бы адекватней.

Но девушке не хочется признавать, что парнем движет ущемленное самолюбие. Ему приятней кормить свою корону его любовью и его воображаемыми страданиями. А еще тем, насколько она сама независима и изнывает от домогательств. И брат поддакивает, ему тоже так приятней. Не хочется вам быть скромными, хочется побыстрее праздновать воображаемый триумф.

К чужой любви надо относиться с благодарностью. Ни в коем случае беситься “как это ничтожество смеет меня хотеть?”. Не воображать себе любовь, если человек ведет себя агрессивно и требовательно. Но если вы его сами приблизили, если он влюбился и старается вам угодить, нельзя над этим смеяться и издеваться. Вы выращиваете в своем поле хвост, вы выкармливаете себе корону, вы ломаете себе всю рефлексию и самооценку, и локус контроля тоже смещаете.

Получается, лучше бы вы так и глотали свои слюни, любуясь на красавчиков с большей ОЗ, чем вот так вот “прокачиваться”.

Суть снижения планки вот в чем.

Пока вы только мечтаете о ком-то и сидите в одиночестве, и тем более если сливаетесь в сервис-зону – вы уменьшаете свою фигуру.

Когда вы снижаете планку ровно до того уровня, на котором к вам возможна симпатия, вы получаете возможность растить свою фигуру. Фигура ваша растет от любви к вам, если эту любовь вы адекватно и скромно воспринимаете.

Не корону нужно растить, а свою фигуру!

Это можно сделать, если относиться к влюбленному человеку хорошо и общаться с ним в границах.

Никаких стонов о том, как вас душат, не должно быть. Что вы строите из себя бедных овец? От своей жадности вы не можете четко сказать человеку, чего вы хотите, а чего нет. Вы боитесь оставить свою корону без корма, поэтому ускользаете и мнетесь, тяготитесь и терпите. Скажите вежливо, но прямо. Если вас прогибают и принуждают, значит вы вцепились и готовы уступать, лишь бы не потерять. Отрефлексируйте свою жадность и нужду, не прикрывайте ее короной Спасателя.

Когда вы пытаетесь воспитывать человека, чтобы научить воздавать вам почести, а он тупит и делает все по-своему, не называйте это “выстраивание границ”, вы влезаете на его территорию и хотите его переделать в свою честь. Выстраивать границы нужно на своей территории. Соглашайтесь на то, чего хотите, отказывайтесь от того, чего не хотите. И все это вежливо и спокойно. Но не заставляйте человека вести себя так, как хочется вашей жадной короне. Только от этого вся ваша досада и злость. Вам хотелось бы больше поклонения и почтения, а человек ведет себя не так, как вам надо. И чем больше вы его презираете, тем сильней вас бесит его неподчинение.

Если вы не жадны и у вас нет потребности кормить корону, вас никто не бесит. Надоело разговаривать, вы вежливо прощаетесь, сославшись на дела. Не хочется идти на встречу, не идете. А вот когда вы сами атакуете человека с щипцами, чтобы научить его вас любить, ничего удивительного, что потом у вас упадок сил и злость. Не пытайтесь ничего отжать, и своего не сольете.

Симпатия человека к вам достойна хорошего отношения. Чувства вины не должно быть, не воображайтесь себя великолепными мучительницами или мучителями. Скорее всего симпатия к вам небольшая, даже если человек драматизирует.

Именно этим отличаются нерыбы и особенно рыбаки. Именно так они прокачивали свою любовную ОЗ. Они хорошо относились и относятся к тем, кто их любит, не тяготятся этим и не кормят этим корону, не злятся, но и не цепляются за это. Именно поэтому любовь к ним идет на рост их фигуры.

На рост фигуры, а не на рост короны. Понятно как это получается?

А рапаны только кормят этим короны, да и рыбы часто, поэтому эволюции у них нет.

Попадали в такие ситуации, друзья?

Примеры приведете?

Видите вокруг себя, как даже в небольшом дисбалансе плюсы и “плюсы” начинают стонать и страдать от чувства вины, тяжести или даже отвращения? Насмехаются над влюбленными, раздражаются, не забывая их любовь присвоить.

Это очень плохой признак. Я это даже у своих комментаторов у некоторых встречала.

Для поля это означает только одно: любви вы не достойны, и больше не получите. Вы неблагодарны и не умеете быть любимыми, раз так досадуете в ответ на любовь, а значит вам не полагается любви. Ваше место – в минусе дисбаланса.

Давайте обсудим правильное поведение плюсов в дисбалансе. Не стесняйтесь обсуждать. И так понятно, что сейчас обнаружится очень много искажений. Но будем с этим вместе разбираться.