Лещенко и Ротару больше не нужны: “Голубой огонек” прошел мимо телезрителя

06.01.2021, 19:34, Разное

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Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян рассказал, как разные телеканалы решили проблему контента в новогоднюю ночь. По словам специалиста, рейтинги показали, что народ действительно устал от “нафталинового” парада таких звезд, как Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и других.

“После очередного просмотра эфиров новогодней ночи стало очевидно, что федеральные каналы видят по-разному свое развитие. Если одни в новогоднюю ночь представили на суд зрителей новые шоу, то другие снова показывали этот “нафталиновый” Голубой огонек”, – говорит эксперт. При этом, по словам Вадима Манукяна, вопреки ожиданиям традиционалистов, до и после обращения президента лидирующие позиции были на стороне тех, кто отказался от старого формата.

“Тот же Ургант выпустил шикарный итальянский новогодний огонек, и теперь его без преувеличения смотрит вся Италия и говорят об этом все итальянские медиа”, – добавил эксперт.

Как отметил специалист, России впервые удалось таким изящным способом заинтересовать Запад отечественными исполнителями. “Даже Николай Басков в паре с Даней Милохиным зазвучал по-новому. А Зиверт и вовсе стала своей в доску для итальянцев”, – заявил

Вадим Манукян. По словам эксперта, даже Филипп Киркоров решил не сниматься в традиционном Голубом огоньке в 2021 году, но при этом блистал в новогодних проектах конкурирующих телеканалов.

Специалист считает, что, к сожалению, некоторые не хотят слышать критику со стороны зрителей в свой адрес. Наступает время перемен и те, кто успел это понять, уже делают шаги, которые показывают в них прогрессивных менеджеров, а не тех, кто живет по старинке.

“У Константина Эрнста и Алексея Земского получается удивлять своих зрителей, а вот у Олега Добродеева не очень. По крайней мере, это стало очевидно в Новый год, в праздник, который, пожалуй, единственный раз в году объединяет семьи за просмотром телевизора”, – отметил Вадим Манукян.