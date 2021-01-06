Депортации под грифом «секретно»
06.01.2021, 19:32,
Разное
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Как ФСБ высылает «неудобных» иностранцев: исследуем статистику.
Иностранных граждан, которые «угрожают безопасности РФ», ФСБ вправе лишить возможности находиться в РФ без представления доказательств «угрозы» со стороны этого гражданина. Ведомство обычно мотивирует свои действия якобы фиктивной регистрацией, частыми правонарушениями или ссылается на засекреченные данные. Обжаловать такое решение ФСБ практически невозможно. Решение об аннулировании вида на жительство выносит МВД, иногда — на основании предшествующего решения ФСБ, иногда — без такового. Дата-отдел изучил судебную практику обжалования решений МВД о депортациях.
Половину исков суды удовлетворяют — в том случае, если решение МВД не опирается на заключение ФСБ. Но если решение МВД строится на заключении ФСБ об угрозе иностранного гражданина безопасности России, судьи практически всегда становятся на сторону государства. При этом суды выносят решения по нескольким текстуально совпадающим шаблонам.
Дословно совпадающие мотивировки отказов мы нашли в 127 судебных актах.
Судьи отказываются давать оценку засекреченным сведениям ФСБ, но при этом считают их «относимыми и достаточными» для принятия решения о депортации.
Что становится основанием решения о депортации
Дата-отдел «Новой газеты» выборочно изучил 100 судебных актов с 2012 по 2019 год, в которых суд первой инстанции отказывается «давать оценку целесообразности принятого ФСБ решения». Из текстов документов мы извлекали причину обжалования и результат решения. Каждый из актов — ответ на требование иностранного гражданина отменить решение МВД об аннулировании документов, без которых ему грозит депортация.
Все изученные нами дела из этой группы завершились отказом в удовлетворении иска. В его основе — сведения, полученные ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). При этом только два заявителя сообщили, что по отношению к ним проводились таковые, а именно — опросы. Сама ФСБ, как правило, не предоставляет информацию о ходе ОРМ, ссылаясь на секретность.
Инфографика: «Новая газета»СПРАВКАКак мы искали
Мы изучили 50 судебных актов, любезно предоставленных нам Светланой Ганнушкиной, руководителем сети «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал». Помимо этого, в базу СудАкт.ру мы вбили запросы «давать оценку целесообразности решения УФСБ суд не вправе» и «сведения ФСБ находятся вне сферы судебного контроля», выбрали судебные акты, в которых граждане обжалуют решение МВД, и выборочно прочитали 50 судебных актов с 2012 года.
ФСБ скрывает от суда основания решения о депортации
Не всегда причина депортации — заключение ФСБ об угрозе иностранца. Большинство решений об аннулировании документов МВД принимает самостоятельно. Чтобы понять, как суды работают с исками иностранных жителей в обоих случаях (с участием и без участия ФСБ), мы изучили все судебные акты за 2019 год по искам жителей с требованием вернуть вид на жительство. Из текстов документов мы выяснили, участвовала ли в разбирательстве Федеральная служба безопасности и каков был итог судебного решения. Нас интересовало, объясняет ли ФСБ необходимость аннулирования вида на жительство или ограничивается дежурной фразой «иностранец угрожает безопасности и конституционному строю РФ».
Мы выяснили, что менее 20% истцов в делах, решения по которым строились на основе заключений ФСБ, знают, за что их депортировали.
Вернуть вид на жительство, отобранный после заключения ФСБ, смог только один заявитель из 23. При этом около половины всех исков суды удовлетворяют.
Инфографика: «Новая газета»СПРАВКАКак мы искали
В базе судебных актов ГАС «Правосудие» мы вбили запрос «аннулирование вида на жительство» и отфильтровали из поисковой выдачи дела, рассматривавшиеся в первой инстанции по главе 22 КАС РФ за 2019 год. Затем мы выяснили, имеется или нет в деле ссылка на заключение ФСБ и какое решение принял суд.
В отдельных случаях судьи признают право заявителя на разбор причин заключения ФСБ по существу, то есть с доступными для оспаривания доказательствами. Если свидетельства ФСБ имеют гриф «секретно», суд первой инстанции может направить дело в Верховный суд, который имеет право исследовать засекреченные доказательства и давать им оценку. В изученных нами судебных актах из 19 документов, где ФСБ отказывалась объяснять причину аннулирования вида на жительство, такое решение принято дважды: Якутским городским судом Республики Саха и Центральным районным судом Красноярска.
Отказы под болванку
Практика «переписывания» решений избавляет судей от рутинного анализа обстоятельств по делу. К копипасту в разной степени прибегают суды практически в каждом регионе. Так, в результате анализа судебных актов на совпадения дата-отдела «Новой газеты» в материале «Судьи держат нас за болванку» обнаружилось около 50 тысяч решений, написанных «под копирку».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСудьи держат нас за болванку. 50 тысяч судебных решений за 2017 и 2018 годы совпадают по крайней мере с одним из других. О чём это говорит?
При анализе 100 исков о лишении вида на жительство, на решения по которым повлияли сведения ФСБ, за период с 2012 года мы тоже обнаружили типичные формулировки отказов. При наличии в деле засекреченных данных от службы безопасности они встречаются довольно часто: за прошлый год из 23 исков с требованием вернуть вид на жительство, в которых фигурировала ФСБ, 8 были закрыты шаблонами.
Они совпадают «по-диссернетовски», т.е.
речь идет о совпадениях, которые не могли быть объяснены случайными факторами.
Отметим, что речь не идет о цитатах из нормативных правовых актов, постановлений пленума ВС РФ или об обзоре судебной практики ВС.
Это указывает на то, что решения судов могли основываться не на критической независимой оценке судьи доказательств по делу, а на спущенных извне суда распоряжениях, в противном случае было бы невозможно объяснить, как разные судьи изложили одними и теми же словами свое мнение. Таким образом мы косвенно находим подтверждение нарушения независимости суда.
Мы нашли восемь таких шаблонных фрагментов. По смыслу приводимых аргументов они разбиваются на три типа:
1. «Суд ФСБ не указ»
(решение «вне сферы судебного контроля»).
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»2. «Из ФСБ выдачи материалов нет».
Формулировка, соответствующая этой аргументации, одна
3. Судебное решение «методом наложения рук»
(суд принимает решение «без анализа» доказательств в связи с невозможностью их истребовать).
Использовались следующие три формулировки, соответствующие этому типу аргументации:
Инфографика: «Новая газета»
Дела об аннулировании вида на жительство мы брали из базы судебных решений ГАС «Правосудие» за период с 2012 года. Все решения по главе 22 КАС РФ — с вхождением фразы «аннулирование вида на жительство». Так же мы использовали базу судебных решений СудАкт.ру.
Всего мы выявили 172 примера использования шаблонов. Чаще всего используют формулировки 3в, 1а и 1б (один и тот же штамп встречается 55, 48 и 45 раз соответственно).
Лидеры среди регионов — Свердловская область (30 раз использовали болванки),
Хабаровский край (25 раз использовали болванки), Нижегородская область (20 раз использовали болванки), затем следует Удмуртия (15 раз использовали болванки).
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Источник: Новая газета
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