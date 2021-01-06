 

В РПЦ допустили дефолт по церковным облигациям 2013 года

06.01.2021, 19:31, Разное
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На циркулярном совещании с акционерами заместитель руководителя РПЦ по финансам митрополит Владлен (Силуанов) назвал «тяжёлой» финансовую ситуацию в крупнейшей в стране религиозной организации и допустил возможность отказа от выплат по 20-летним облигациям церковного займа (ОЦЗ) 2013 года выпуска. 

В 2013 году РПЦ заняла на рынке 6 млрд рублей на строительство новых храмов, выпустив облигации с купоном 6,6% годовых. Инвесторами в облигации стали в основном госбанки и частные лица. Из-за распространения COVID-19 в 2020 году церковь показала худший с 1998 года результат, операционный убыток составил 26 млрд рублей, а индекс P/E снизился до рекордного значения в 2,13. Дефолт по долговым обязательствам может стать крайней мерой при оптимизации церковных расходов. 

«С божьей помощью нам удалось существенно сократить епархиальные расходы. Так, более 40 топ-иерархов отказались от выплат квартальных бонусов своим сотрудникам. Мы урезаем расходы на авиаперелёты, эскорт, топливо для служебных автомобилей и оптимизируем финансово неэффективные приходы. Однако при нынешних условиях церковь может сохранить конкурентоспособность, только пойдя на самые жёсткие меры», – сказал митрополит Владлен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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