 

Мнение: “Ступенька” в Джорджии

06.01.2021, 19:16, Разное
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Очередная "ступенька" в стиле сфальсифицированных выборов в Приморье, когда в самом конце одному из кандидатов тупо докидывают необходимые для победы голоса.
На этот раз в Джорджии, где "ступенька" была необходима для того, чтобы обеспечить контроль над Сенатом США.


Сфальсифицированные выборы в Приморье.

Источник: Colonel Cassad



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