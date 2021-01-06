Мнение: “Ступенька” в Джорджии

06.01.2021, 19:16, Разное

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Очередная "ступенька" в стиле сфальсифицированных выборов в Приморье, когда в самом конце одному из кандидатов тупо докидывают необходимые для победы голоса.

На этот раз в Джорджии, где "ступенька" была необходима для того, чтобы обеспечить контроль над Сенатом США.



Сфальсифицированные выборы в Приморье.