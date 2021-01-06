 

Названо число выпущенных в гражданский оборот доз «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»

06.01.2021, 19:14, Новости дня
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Для масштабной вакцинации в гражданский оборот уже выпущены более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и более 45 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тыс. доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1 млн 543 тыс. доз вакцины «Спутник V» и более 45 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», – цитирует ТАСС Мурашко.

Также он отметил, что вакцину против коронавируса  «Спутник V» на территории РФ в настоящее время производят шесть площадок, вскоре планируется запуск еще одной.

«Объемы производства вакцины «Спутник V» растут, в регистрационное удостоверение уже внесены шесть   производственных площадок на территории Российской Федерации, готовится к внесению седьмая площадка. Постоянно   вводятся в гражданский оборот новые партии вакцины», – сказал он. 

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что к настоящему моменту в РФ прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек. 



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