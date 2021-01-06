Россия заявила о готовности сотрудничать с парламентом Венесуэлы

06.01.2021, 19:14, Новости дня

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Россия намерена тесно сотрудничать и укреплять отношения с вновь избранным составом Национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщила официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес», – сообщатся на сайте МИД.

Захарова также указала на важность активизации контактов на межпарламентском уровне. По ее словам, Москва выступает за выстраивание тесного конструктивного взаимодействия палат Федерального собрания с новым составом Нацассамблеи. При этом она осудила давление Запада на Венесуэлу.

Ранеее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не признает новый состав Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы и продолжает поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Напомним, 6 декабря в Венесуэле прошли парламентские выборы. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией». В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.