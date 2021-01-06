 

Пашинян ушел на самоизоляцию

06.01.2021, 19:14, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян.

«Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится на самоизоляции», – сообщила Геворгян изданию «Арменпресс». Так она ответила на вопрос, почему Пашинян отсутствовал на литургии в честь Рождества Христова.

При этом пресс-секретарь не уточнила, с чем конкретно связана самоизоляция премьера: заболел Пашинян снова или инфекцию выявили у кого-то из его окружения.

По данным «Интерфакс-Азербайджан», с раннего утра у собора Святого Георгия в Ереване собрались сотни противников премьера, чтобы не пустить Пашиняна на рождественскую литургию.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне. 

В декабре сообщалось, что министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.

В конце ноября российский Минздрав сообщал, что глава ведомства Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах.



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