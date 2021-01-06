Известная корейская закуска оказалась ключом к долголетию

06.01.2021, 19:10, Разное

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Медики выяснили, что популярная корейская закуска может быть ключом к долголетию. Речь идет о блюде кимчи, в ходе приготовления которого используются дрожжи и бактерии, расщепляющие сахар.

Увеличение продолжительности жизни во многом зависит от питания. Если употреблять здоровую пищу, можно снизить риск развития хронических заболеваний. Кимчи снижает уровень плохого холестерина и избавляет от инсулинорезистентности, которая нередко приводит к сахарному диабету.

Корейскую закуску готовят из квашеной капусты, в качестве приправы выступает зеленый лук, красный перец, имбирь и чеснок. Ученые провели два исследования, чтобы доказать свою гипотезу. В рамках одного из них людям предлагали употреблять кимчи в течение восьми недель. В итоге у них упала инсулинорезистентность, а также кровяное давление.

В другом исследовании испытуемые в течение недели употребляли большое количество кимчи. Это помогло им снизить уровень ЛПНП и нормализовать сахар в крови. К тому же корейская закуска способствует снижению веса.

Для достижения долголетия важно не употреблять продукты, содержащие насыщенные жиры. Речь идет о колбасах, жареном мясе, сливочном масле, твердом сыре, кондитерских изделиях.