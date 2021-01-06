 

Дэниел Рэдклифф ведет переговоры о возвращении в «Гарри Поттер»

06.01.2021, 19:10, Разное
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С актером Дэниелем Рэдклиффом ведутся переговоры о возвращении к роли полюбившегося миллионам волшебника Гарри Поттера. Стало известно, что другие звезды сериала также получили приглашения.
Дэниел Рихтман, голливудский инсайдер, сообщил, что в скором времени на экраны может вернуться культовая картина о волшебниках. О конкретном фильме речь на сегодняшний день не идет, но есть предположение, что это будет экранизация пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» (2016 год).

Официальной информации пока нет. Известно, что переговоры ведутся не очень активно. Причиной является пандемия Covid-19.

Сам актер также не дает комментариев по этому поводу, однако в своем аккаунте в Instagram он поделился фотографией из 6-го сезона.
Напомним, картины были сняты по книге Джоан Роулинг. В прокате им удалось собрать более 9 миллиардов долларов. В рейтинге самых прибыльных фильмов они занимают третье место. Последний эпизод вышел на экраны около десяти лет назад.



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