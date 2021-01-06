“Роль вирусов доказана и изучена”: Российский онколог рассказал о перспективе развития рака после COVID-19

06.01.2021, 19:10, Разное

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Российский врач-онколог Михаил Мяснянкин недавно дал одному из отечественных изданий интервью, в котором осветил нюансы влияния перенесенного COVID-19 на организм человека. В частности эксперт прокомментировал вероятность развития рака на почве заражения коронавирусом.

Отправной точкой вопроса стал тот факт, что целый ряд онковирусов имеет способность к провоцированию заболевания у человека. К таковым, в частности, наука относит ДНК-содержащие вирусы в виде гепатита В, вируса папилломы человека, герпевируса типа 8, вируса Эпштейна-Барр, полиомавируса клеток Меркеля и цитомегаловируса. Кроме того, онкологическое заболевание может вызвать пара РНК-содержащих патогенов: Т-лимфотропный вирус человека и гепатит С. Тем не менее Михаил Мяснянкин выразил сомнение в том, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, подвергаются прямой опасности появления раковых опухолей.

“Роль вирусов в канцерогенезе, то есть как причина возникновения рака, в настоящий момент доказана и изучена. Однако же в настоящий момент преждевременно говорить, что новая коронавирусная инфекция может стать причиной рака. Это связано с тем, что пока не до конца и не досконально изучены последствия влияния инфекции на пациентов”, – резюмировал медик. Об этом пишет 5-tv.ru.