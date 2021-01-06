Странные исчезновения, суициды и уроки левитации в городке Айовы, основанным индуистской сектой

06.01.2021, 18:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тайные культы всегда привлекали к себе внимание тем, что про них известно очень мало и что они по некоторым причинам тщательно скрываются от общественности. И если одни культы представляют из себя стереотипные секты, то другие кажутся более зловещими.

В штате Айова (США) есть поселение, по сути целый город, который основало просветленное общество поклонников индуизма и медитации, и в этом городке постоянно загадочным образом исчезают люди, происходят странные самоубийства и другие непонятные инциденты.

Речь идет о так называемом Ведическом городе Махариши (Maharishi Vedic City), который находится в округе Джефферсон и был основан в 2001 году. "Ведический" происходит от санскритского слова "веда", что означает "знание", а Махариши это имя индуистского гуру Махариши Махеш Йоги (1918-2008), который считается основателем трансцендентальной медитации.

В свое время его последователями даже были участники знаменитой группы "The Beatles" (которые сильно разочаровались в этом гуру после личной встречи с ним). В наше время по всему миру насчитывается как минимум несколько миллионов поклонников учения Махариши Махеш Йоги.

Упомянутый городок уникален и своим дизайном, якобы основанным на древней системе архитектуры под названием Махариши Стхапатья Веда, и его девиз "защищать, питать и удовлетворять всех, поддерживая различные социальные, культурные и религиозные традиции, при сохранении целостности и прогресса всего города".

Все здания в городке построены так, чтобы обеспечить максимальный мир, гармонию и процветание за счет определенных дизайнерских решений. К примеру у домов тут есть брахмастан – энергетическое "сердце дома", а кровля домов золотистого цвета и называется "калаш".

В городке есть собственная обсерватория под открытым небом, обширный аюрведический оздоровительный центр Раджа, органическая ферма площадью 160 акров, ветряные турбины, два мистических купола в центре города, которые служат местом для групповой практики Трансцендентальной Медитации.

Из-за всего этого Ведический Город Махариши в наши дни считается самым странным и необычным городом Америки. В нем также есть своя доля мрачных и загадочных секретов.

В США у последователей этого культа или секты около 200 крупных центров, в которых преподают 15 тысяч учителей, с филиалами и школами. Один из самых крупных центров находится рядом с Ведическим городом и называется Университетом управления Махариши. Он занимает территорию более 270 акров и состоит из 160 зданий, в том числе Школы Махариши Века Просветления. Дворца мира Махариши, огромного центра отдыха, множество общежитий, похожих на бараки или казармы и помещений для медитации.

Каждые три года сюда для трехгодового курса обучения из Индии по специальным религиозным визам прибывают тысячи студентов. 8 часов в день они медитируют, а в остальное время ведут спартанский образ жизни в бараках, из которых им запрещено выходить без разрешения. Тут запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, а выйти за пределы города без специального сопроводительного лица невозможно.

Некоторые из занятий в школе явно странные. Один из курсов называется "йогическим полетом", в котором конечной целью является достижение левитации и полета только с помощью силы воли и медитации.

Все это уже кажется довольно диким, и если вы подумаете сейчас, что это звучит как прикрытие для зловещего культа, вы можете не ошибаться.

За прошедшие годы вокруг Ведического города Махариши и его Университета возникло множество довольно зловещих историй и слухов, и было много разговоров о том, что Движение Трансцендентальной Медитации Махариши – это коварный культ промывания мозгов. Это зародилось еще в 1970-х годах, когда в 1979 году Махариши Йоги произнес бессвязную апокалиптическую тираду в Амхерсте, штат Массачусетс, в рамках того, что якобы было Всемирной ассамблеей мира.

Махариши утверждал, что Богиня "Божественная Мать" считала, что Земля обречена на преступления, войны и загрязнение окружающей среды, и что она планировала истребить всю человеческую жизнь в оргии уничтожения Судного дня. Затем Махариши заявил, что он заключил сделку с разгневанной богиней, и ее условия пощады всего населения мира заключались в том, чтобы все они переехали в Фэрфилд, штат Айова, и медитировали вместе, чтобы предотвратить апокалипсис.

Около 1000 человек услышали послание, упаковали чемоданы и переехали в Айову, где им внушили, что если они не будут следовать правилам, то есть не проведут большую часть своей бодрствующей жизни в медитации, то Конец Света будет их виной. Это было то самое ядро, на котором сформировался Ведический город Махариши.

Одна из бывших участниц этого движения Сьюзан Шумски так рассказывала обо всем этом:

"Культ постепенно захватил нашу жизнь, поскольку мы быстро растратили свои состояния на все более дорогие курсы и продукты для медитации. Два гигантских геодезических купола, покрытых золотой краской, были построены на территории Университета – один для мужчин, а другой для женщин, где мы дважды в день практиковали групповую медитацию.

Каждая телефонная трансляция Махариши терроризировала нас, заставляя поверить в то, что, если мы не будем придерживаться этой программы, мы будем ответственны за ядерный холокост или Конец Света. Его манипулятивная тактика страха и запугивания оказалась чрезвычайно эффективным мотиватором".

Было много других подобных историй, которые начали всплывать на поверхность, и с этого момента все становится только мрачнее. Количество самоубийств в Фэрфилде начало значительно расти и намного превысило средний показатель по стране.

В период с 2008 по 2014 год произошло 20 самоубийств в этом маленьком городке с населением всего около 10 тысяч человек (около 1300 жители самого города, а остальные это учащиеся и работники Университета), и ходили слухи, что это имеет свои корни в культуре стыда Махариши, которая насильно отговаривала людей с психическими проблемами от поиска необходимой им медицинской помощи.

Еще одна бывшая участница Донна Шилл Кливленд так рассказывала об этом:

"Многие люди, преследующие видение мира, блаженства и просветления Махариши, испытывали стыд, когда сталкивались с умственными и физическими проблемами. В сплоченном сообществе, которое предлагает чувство цели и принадлежности, люди, чей опыт выходит за рамки этой картины, в конечном итоге сталкиваются со страхом быть изгнанным.

Я слышала, как люди делают небрежные комментарии, такие как "Вы заболеете раком, только если хотите рака" или "Современная медицина – это яд". По моему опыту, люди, которые приезжают в Фэрфилд, чтобы научиться медитировать, часто ищут ответы в жизни. Здесь они находят утешительное видение того, как может выглядеть идеальный мир, в котором не существует этих трудных чувств. Однако это убеждение может иметь неприятные последствия".

Помимо самоубийств, были и необъяснимые убийства. В 2004 году студент Университета Махариши по имени Шувендер Сим внезапно встал после обеда в кафетерии и смертельно ранил своего однокурсника Леви Батлера, казалось бы, без всякой причины. Сим был описан как невероятно спокойный в течение всего этого события, и было обнаружено, что нож принадлежал декану школы Джоэлу Вайсонгу.

По всей видимости, Сим украл нож после того, как его привезли к декану для дисциплинарного взыскания за аналогичный инцидент, когда он ранее ударил другого студента перочинным ножом, что привело к тяжелым травмам. Интересно, что об этом более раннем инциденте вообще не сообщалось, что вызвало слухи о сокрытии, и предполагалось, что строгая жизнь в медитации усугубила ранее существовавшие психические проблемы у этого молодого человека, доведя его до грани безумия.

"У некоторых учеников, безусловно, были начальные преимущества, но обещание полного просветления не соответствует действительности. Этого просто не происходит, и я видела, как эта интенсивная медитация может навредить некоторым ученикам, особенно если у них есть психические проблемы. Между сотрудниками было четкое понимание, что нельзя допускать утечки плохих новостей. От вас требовалось любой ценой поддерживать этот образ идеального университетского городка".

В дополнение к этому, были различные случаи загадочного исчезновения людей в городе. Однажды просочилась информация о том, что только в январе 2014 года в городе бесследно исчезли 163 человека (!). Неясно, что с ними случилось, сбежали ли они или что-то иное, но одно можно сказать наверняка: об этом явно намеренно замалчивалось и руководители центра пытались не допустить распространения этой информации в новостях.

В конце концов организация Махариши сообщила, что эти пропавшие просто ушли в самоволку или ушли "жить американской мечтой", но, учитывая, что они находились в США по религиозной визе R-1 и по правилам им не разрешалось работать или оставаться в каком-либо другом качестве, это кажется маловероятным.

"Согласно источникам в индийском консульстве в Чикаго, в ситуации, когда владелец индийского паспорта считается пропавшим без вести, а его паспорт остается, его необходимо немедленно вернуть в ближайшее индийское представительство, которое также должно быть проинформировано о обстоятельства пропажи гражданина Индии.

Консульство в Чикаго, однако, заявляет, что организация Махариши никогда не возвращала и не сдавала паспорта, а также не сообщала никакой информации о пропавших без вести. По данным департамента шерифа и полицейского управления Фэрфилда, штат Айова, организация Махариши вообще никогда не подавала сообщений о пропавших без вести"., – сообщал один из журналистов.

Что же происходит с этим местом? Что случилось с этими пропавшими людьми? Их продали торговцам людьми, они сбежали, вернулись в Индию, или что? Почему так много людей покончили здесь жизнь самоубийством? На самом деле никто ничего не знает, и вся информация об этом тщательно "захоронена".

Был тут еще один странный инцидент, когда 11 марта 2014 года около 80 членов секты поднялись, чтобы напасть на грузовик шерифа, бросая камни и устраивая беспорядки. Далее группа рассылала в местные газеты официальные уведомления о прекращении того, что они называли "клеветническими" статьями о них. Но никаких дополнительных расследований ни этого, ни последующих инцидентов проведено не было.